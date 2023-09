Greta Narcisi è Miss Umbria "Emozione tutta da vivere Sulle orme di mia madre"

di Daniele Cervino

"Non mi aspettavo di vincere, ma sono felicissima. E’ stato davvero emozionante". Miss Umbria 2023 ha la bellezza e la spontaneità di Greta Narcisi. È di Bastia Umbra, compirà 19 anni tra pochi giorni (il 23 settembre) ed è stata eletta sabato sera proprio davanti al suo pubblico e ai suoi più grandi tifosi: la mamma Cinzia e il fratellino Giorgio di 9 anni. "Dedico la vittoria a loro, per me la famiglia viene al primo posto - racconta -. Mia madre mi segue sempre, è stata lei a iscrivermi al concorso. In passato ha partecipato alle finali a Salsomaggiore. Ora stiamo condividendo lo stesso sogno e speriamo che possa durare a lungo".

Greta, ma davvero non pensavi di vincere?

"No, perchè avevo già ricevuto ad agosto la fascia “Miss Framesi Umbria”, titolo valido per le prefinali nazionali, e sul palco mi avevano già menzionata. Non pensavo che potessi essere di nuovo richiamata, è stata una sorpresa stupenda. Mia mamma piangeva... ".

Hai vinto in casa. Come hai festeggiato?

"Ho voluto condividere questo magico momento con la mia famiglia e i miei amici. Ero tesa durante la serata finale, ma stanotte ho dormito sogni tranquilli e ora sono serena".

Cosa fai nella vita?

"Ho appena terminato le scuole superiori, a giugno ho superato gli esami e mi sono diplomata al Liceo Economico Sociale. Ora inizierò a lavorare in palestra, perché il mio desiderio è diventare personal trainer. Vorrei lavorare nell’ambito del fitness".

Ma dopo la vittoria a Miss Umbria, non pensi a un futuro nel campo della moda?

"Sarebbe bellissimo. Spero di intraprendere questo percorso, ma resto con i piedi per terra. Prima di tutto ho intenzione di frequentare un corso di inglese per migliorare la lingua, poi vedremo. Sono pronta a mettermi in gioco".

Hai qualche hobby o passione?

"Amo lo sport, leggo libri e mi piace tanto ascoltare la musica e viaggiare".

Con quale spirito andrai alle finali di Miss Italia?

"Voglio godermi questa esperienza dando tutta me stessa. Quando faccio qualcosa mi impegno sempre al massimo, ma è pur sempre una sana competizione. Sono molto semplice e generosa, e non penso a prevalere sulle altre ma a vivere il presente. Durante questo emozionante percorso, ho conosciuto tanta gente e fatto amicizia con molte ragazze. Ogni tappa ti permette di crescere e di arricchirti, ti metti alla prova e confronti con chi condivide il tuo stesso sogno".