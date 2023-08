Greta Narcisi diventa “Miss Framesi Umbria“

Nuova tappa in Umbria di Miss Italia. Nella serata che si è tenuta sabato a “Lu campetto” a Sant’Eraclio di Foligno, la vittoria è andata a Greta Narcisi che ha conquistato l’ambita fascia “Miss Framesi Umbria“, titolo valido per le prefinali nazionali. 18 anni, di Bastia Umbra, Greta ha le idee molto chiare: a giugno si è diplomata al Liceo Economico Sociale e a settembre inizierà a studiare per diventare personal trainer. La serata è stata condotta da Angelo Rifino e Lucrezia Lucchetti, in giuria anche Giorgia Vitali Miss Sport 2019 e Chiara Fucelli Miss Foligno 2022.