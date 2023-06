Green Music al via Giacobbo a Piegaro

Un appuntamento d’eccezione apre la settima edizione del Festival Internazionale “Green Music“, ideato e diretto dal musicista e compositore Maurizio Mastrini con uno spettacolo che attraverso la musica, vuole essere un’occasione per far riflettere e richiamare l’attenzione di tutti sull’impatto della crisi climatica. Alle 18.30 nel Bosco Margaritelli a Piegaro, l’International String Orchestra eseguirà le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, intervallate dalla narrazione di Roberto Giacobbo sulle variazioni climatiche, raccontando per l’appunto "le quattro stagioni…non più quelle di una volta". Il Bosco Margaritelli si è affermato come modello di gestione forestale sostenibile che ha dato vita al progetto “alberi parlanti” e per questo è stato scelto dal Green Music come punto di partenza per il nuovo viaggio tra musica e natura.

L’edizione 2023 coinvolgerà 18 comuni umbri, per 37 appuntamenti musicali. Tanti gli ospiti attesi, da Ron a Simone Cristicchi, da Michele Placido a Giorgio Pasotti, e poi tanta musica con lo stesso Mastrini, la violinista, direttamente dal Vietnam, Trinh Minh Hien e il gruppo Hyperion Ensamble con il loro “Livin’ Tango”.