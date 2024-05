Grave nello scontro tra auto e mezzo pesante. Chiusa la statale a Gubbio

Gubbio, 31 maggio 2024 – La strada statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule, nel comune di Gubbio, a causa di un incidente. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, causando il grave ferimento di una persona, trasportata in codice rosso a Perugia. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Presenti sul posto vigili del fuoco di Gubbio, polizia locale, 118, elisoccorso Nibbio e Anas.