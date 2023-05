Grave malattia con cura solo a Padova

TERNI "Ieri ho scritto del favorevole esito registrato nella risonanza che ha confermato un quadro positivo rispetto allo stato del tumore, che non significa la scomparsa dello stesso ma la sua tenuta sotto controllo", il post è di Attilio Romanelli, sindacalista di lungo corso, ora coordinatore Spi Cgil; la malattia riguarda una familiare. "Questo risultato è sicuramente stato raggiunto grazie al trattamento riservatogli all’Istituto Oncologico Veneto – continua Romanelli –. Trattamento non considerato nel nosocomio ternano. La ricerca e la sperimentazione contro il tumore sono fondamentali e in ogni ospedale dovrebbero vedere impegnate le Istituzioni, le Fondazioni e il personale medico sapendo che contro la degenerazione delle cellule il contrasto va esercitato sempre, anche nei casi considerati estremi. Spendere per la difesa della salute di ogni individuo è un concreto contributo alla libertà individuale e collettiva. Fare economia con tagli sulla ricerca e sul personale è indice di inciviltà democratica. Gli Istituti specializzati dovrebbero essere presenti in ogni regione come bene prezioso ed essenziale". "Un grazie sincero va rivolto all’equipe dell’Istituto oncologico veneto di Padova, che con ostinazione ogni giorno è impegnata in questa guerra silenziosa ma molto importante".