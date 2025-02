"Grave l’assenza dell’opposizione"

"È gravissimo che, durante la discussione in Consiglio comunale di un ordine del giorno per dare risposte infrastrutturali alla frazione di San Martino in Campo, il centrodestra abbia disertato la seduta, lasciando in aula solo due consiglieri su dodici. Un atteggiamento che svela la propaganda di questi mesi e dimostra il totale disinteresse verso le reali esigenze del territorio e dei cittadini", dichiara il capogruppo del Partito democratico, Lorenzo Ermenegildi Zurlo. "Evidentemente – prosegue il comunicato - al centrodestra perugino non importa nulla dei problemi delle nostre frazioni quando non possono strumentalizzarli per il proprio tornaconto politico. Il Consiglio comunale è il luogo deputato al confronto e alla ricerca di soluzioni per la città: sottrarsi a questo compito è una grave mancanza di rispetto nei confronti della comunità che tutti noi siamo chiamati a rappresentare" conclude Ermenegildi.