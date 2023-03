Grave carenza di piogge e siccità Ecco i rimedi dell’ente di bonifica

TERNI Ecco come il Consorzio di bonifica Tevere-Nera fronteggia la carenza di piogge assicurando le risorse idriche per l’irrigazione. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il presidente Massimo Manni ha fatto il punto della situazione: "È il secondo anno di grave carenza di piogge, l’ottavo in vent’anni. L’allargamento dell’invaso di San Gemini, in località Quadrelletto, riuscirà a garantire acqua già nella prossima stagione irrigua. La vasca, che conta un investimento di 2 milioni e 300 mila euro, sarà dotata di contatori elettronici in grado di segnalare, in tempo reale, eventuali consumi anomali. Poi partiranno i lavori per il rifacimento di altre due vasche, sempre a San Gemini, che ci permetteranno di raddoppiare la capacità di stoccaggio dell’acqua. Una nuova vasca sarà invece realizzata ad Orvieto. Nei comuni di Massa Martana, Lugnano e Polino si stanno invece progettando tre laghetti collinari per captare l’acqua piovana nei mesi invernali e redistribuirla nei periodi di piena siccità"