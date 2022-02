Due milioni con un 'gratta e vinci' da dieci euro, supervincita in tabaccheria

Terni, 18 febbraio 2022 Intasca due milioni con un 'gratta e vinci 50X', al costo di dieci euro. Numero fortunato il 17, che smentisce una volta per tutte di essere eventuale portatore di sfortune.

La supervincita è stata realizzata alla Tabaccheria Battisti di viale Cesare Battisti 62, a Terni. Il vincitore è noto, almeno ai titolari dell'esercizio: è un filippino di circa trent'anni, cliente abituale, che dal momento della vincita però non si è più visto. La vincita risale infatti a quasi tre mesi fa.

Lo conferma il titolare della Tabaccheria, Patrizio Proietti, che ha diffuso via social solo oggi la notizia. "Il cliente ci aveva chiesto di posticipare l'annuncio - spiega Patrizio - e abbiamo assecondato i suoi desideri. Era un cliente abituale, da allora non si è più visto". E' stato generoso con voi?.

"Che dire - continua Patrizio ridendo - , non direi proprio. A parole ci ha ringraziato tanto, ma per il resto niente di niente". Il biglietto vincente, pubblicato via social ed esposto sul bancone del locale in foto, è stato portato direttamente all'incasso in banca dal vincitore. Filippino trentenne, ex cliente abituale, sparito dal momento della vincita che risale "tra la fine di novembre e i primi di dicembre". Sposato? Con figli? Che lavoro faceva? Il vincitore "scomparso" porta con sé anche queste risposte.

Ste.Cin.