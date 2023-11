Grandine e vento a 80 km all’ora. E poi anche una tromba d’aria

Pioggia, vento a tratti intensi e poi grandine e persino una tromba d’aria. E’ stata una giornata di fenomeni-meteo ’estremi’ quella di ieri. Nulla di paragonabile a ciò che è accaduto nel Milanese o nel Parmense per fortuna, ma il maltempo ha sferzato in alcuni momenti anche la nostra regione, provocando alcuni danni. La breve ma intensa perturbazione è iniziata lunedì sera su varie zone dell’Umbria e si è sviluppata tra la notte e la mattinata di ieri anche se non sono state segnalate situazioni di particolare difficoltà. I vigili del fuoco hanno segnalato che sono stati fatti 45 interventi tra Foligno, Spoleto e Todi fino all’ora di pranzo di ieri per alberi e rami caduti o spezzati. Allagamenti anche in diverse zone del Gualdese con notevoli disagi. Poi nel pomeriggio una tromba d’ariia si è abbattuta nella zona di Sant’Angelo di Celle vicino Deruta, provocando danni più consistenti rispetto a quelli che si erano verificati durante la mattinata: che hanno interessato diversi tetti. In vigili del fuoco hanno parlato di "evento circoscritto". Una decina gli interventi nei quali sono stati impegnati. In molte zone della regione le raffiche hanno spesso superato i 60 chilometri orari e addirittura la stazione meteo di Antognolla ha sfiorato gli 80 orari (77, secondo il sito lineameteo.it) Ma anche la grandine è stata protagonista della giornata: ieri, infatti, di buon mattino, alcune zone di Perugia sono state colpite da fenomeni molto intensi: uno di questi a Montelaguardia che a tanti ha lasciato pensare che su quella zona (che supera i 500 metri) si fosse abbattua la neve.

Oggi e domani il maltempo darà un po’ di tregua, poi da giovedì tornerà un’altra perturbazione che stavolta farà calare le temperature. "C’è una novità, importante da sottolineare – fa sapere Umbria Meteo – ed è che con il calo termico atteso nelle prossime ore inizierà una fase con temperature sotto media, anche se non di molto, probabilmente, per almeno 8-10 giorni". E a questo proposito va ricordato che quello terminato ieri è stato un ottobre da record per il caldo: in Umbria, gli esperti stimano sia stato il più caldo da 100 anni a questa parte. Esempio: a Perugia la temperatura media è stata di un grado superiore all’anno scorso.