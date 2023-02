Grandi spettacoli al Teatro Santa Cristina Sabato 25 e domenica 26 le prime performance

PORANO Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, tornano gli spettacoli al Teatro di Santa Cristina. Si inizia a fine mese con due giorni consecutivi. Sabato 25 febbraio, il duo Caponeri-Lombardozzi presenta un intenso omaggio al “principe“ dei cantautori italiani, Francesco De Gregori, “Pezzi di vetro, pagine chiare e pagine scure“. Nel pomeriggio di domenica 26 , invece, sarà la volta della compagnia teatrale romana Sofia Amendolea, che si produrrà nella piece “Illusion“ per la regia di Fabio Omodei. Una favola surreale che parla d’amore, che racconta il senso di colpa. Protagonista l’orvietana Sophia Angelozzi che si sta affermando in Italia come talentuosissima attrice. Un altro talento orvietano, questa volta della musica, che da tempo fa parlare di se anche fuori, è senz’altro Lisa Primavera, cantante Jazz dalla voce e dallo stile raffinato che insieme a una band di straordinari musicisti presenterà sabato 11 marzo il concerto “Alberi“, rilettura in chiave jazz del cantautorato italiano più alto. Lo spettacolo sarà arricchito inoda una suggestiva performance dell’artista poranese Cristina Sacchetti. Domenica 19 marzo l’associazione “Oltre le nuvole per Roberta“ propone un recital molto intenso, diretto da Andrea Olimpieri, nel ricordo della concittadina Roberta Trucca.