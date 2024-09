Grandi nomi per il ritorno di “Spoleto Jazz“. Tre serate tra i fermenti del contemporaneo La quinta edizione di "Spoleto Jazz" celebra il jazz contemporaneo con tre serate imperdibili. Greg Howe Trio, Stefano Di Battista Quintet e Dave Weckl & Tom Kennedy Project saranno i protagonisti di concerti emozionanti che spaziano dal funk al cinema italiano. Un'occasione unica per gli amanti della musica da non perdere.