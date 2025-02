"Grande opportunità. Porre domande e affrontare l’attualità"

In un mondo in cui l’informazione gioca un ruolo sempre più centrale, PAC 2000A Conad si impegna con passione a promuovere la formazione e la crescita delle giovani generazioni, con una particolare attenzione alla cultura, all’istruzione e alla partecipazione attiva. È con questa visione che la Cooperativa sostiene con orgoglio, al fianco della redazione de La Nazione, il Campionato di Giornalismo, un’iniziativa che ogni anno coinvolge numerosi giovani talenti della regione, offrendo loro l’opportunità di esprimere la propria voce attraverso la scrittura e l’indagine giornalistica. Il colosso della distribuzione è ormai un compagno di viaggio dei nostri “cronisti in classe“ davvero inseparabile.

Giovanni Anania (foto), direttore marketing di PAC 2000A, dichiara: "Il Campionato di Giornalismo è una finestra aperta sul futuro, un’occasione per i giovani di oggi di raccontare la realtà che vedono, che vivono, di porre domande, di approfondire tematiche di grande rilevanza sociale, e di farlo con creatività e impegno. Sostenere queste iniziative significa investire nel loro futuro, ma anche nel futuro della nostra comunità. La partecipazione attiva e consapevole alla vita civile e sociale è, infatti, uno degli obiettivi principali di PAC 2000A, il cui impegno prevede anche il sostegno costante al mondo dello sport e della cultura. Sostenendo squadre giovanili ed eventi culturali locali, la Cooperativa riconosce l’importanza di un’educazione integrale che unisce la mente e il corpo, promuovendo uno stile di vita sano e favorendo la creazione di legami sociali forti. Lo sport e la cultura, come il giornalismo, sono strumenti che supportano lo sviluppo personale e l’integrazione. Il nostro obiettivo è fare la nostra parte affinché i giovani possano crescere in un ambiente che stimoli il loro sviluppo e li aiuti a trovare la propria strada", conclude Anania, e aggiunge: "Sostenere il Campionato di Giornalismo è solo una delle tante iniziative che ci vedono impegnati per il benessere delle comunità locali. Vogliamo continuare a promuovere progetti che mettano al centro la formazione, la partecipazione attiva e la responsabilità, con la convinzione che, con il giusto supporto e gli strumenti adatti, le nuove generazioni possano affrontare le sfide future con maggiore consapevolezza e competenza, e con spirito indipendente".