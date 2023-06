Grande cinema a Montone con l’Umbria Film Festival Proiezioni in anteprima e “chiavi“ a Trine Dyrholm

Torna nel segno del grande cinema di qualità, con anteprime, ospiti d’eccezione e belle novità. l’Umbria Film Festival si ripresenta a Montone per l’edizione 27, che si terrà dal 5 al 9 luglio. Il cartellone, come sempre ricchissime, svela le prime novità, con quattro film internazionali, provenienti dai festival di Berlino, Cannes, Venezia che saranno proiettati in lingua originale, con sottotitoli in inglese e italiano. Inoltre le chiavi della città vanno all’attrice e cantante danese Trine Dyrholm (nella foto, già protagonista di “Festen“, “Love Is All You Need“, “In un mondo migliore e “Royal Affair“) con cerimonia sabato 8 luglio quando l’attrice incontrerà il pubblico per parlare della sua carriera prima della proiezione de “La Comune” di Thomas Vinterberg, che le è valso l’Orso d’Argento a Berlino come Migliore Attrice. Oltre ai lungometraggi ogni sera verranno proiettati i cortometraggi per bambini, con 13 produzioni animate giudicate da una giuria di giovanissimi.

Ed ecco i titoli scelti dalla nuova direzione artistica del Festival, formata da Teresa Mignolli e Rachele Parietti: sono “Blue Jean”, opera prima di Georgia Oakley presentata alle Giornate degli Autori di Venezia nel 2022 su passioni, desiderio e rabbia delle donne, quindi “Luxembourg, Luxembourg” del regista ucraino Antonio Lukich, presentato a Orizzonti di Venezia, sulla competizione da due fratelli gemelli abbandonati dal padre. In prima nazionale si vedrà al Festival “La Sirène“ (film d’apertura della sezione “Panorama“ al festival di Berlino) un avvincente racconto pacifista della regista iraniana Sepideh Farsi che ripercorre gli attacchi del 1980 delle forze irachene alla città iraniana di Abadanar. E infine “War Pony”, esordio alla regia per la produttrice Gina Gammell e l’attrice Riley Keough, sulla vita all’interno delle riserve indiane, vincitore della “Caméra d’Or“ per il miglior esordio a Cannes 2022.