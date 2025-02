Gradone: "Tra voi un profumo di buono". Cirillo: "Sinergia di intenti per la comunità"

Tempo di saluti per il prefetto Armando Gradone, prossimo al pensionamento. Ieri è stata la volta dei Vigili del Fuoco. A riceverlo al Comando provinciale, tra gli altri, il comandante Valter Cirillo e il direttore regionale Marisa Cesario. "Ringraziamo il prefetto – dicono i vertici dei caschi Rossi – perché ha sempre dimostrato vicinanza e supporto al Corpo. Grazie a questa sinergia, si è creato un clima di fiducia e unità, permettendo di lavorare come un tutt’uno per il bene della comunità". Cirillo e Cesario, con l’occasione, hanno ribadito il valore del ruolo dei Vigili del Fuoco nel garantire sicurezza e protezione, riconoscendo la dedizione e la professionalità di chi opera ogni giorno sul campo. Gradone ha ricordato come, nei suoi quarant’anni di attività, abbia sempre percepito tra i Vigili del Fuoco "un profumo di buono. Una sensazione - ha spiegato - maturata attraverso esperienze difficili, in cui ho potuto constatare l’umanità e la generosità di chi, ogni giorno, si mette al servizio degli altri". Strette di mano al prefetto e un dono: l’elmetto dei Vigili del Fuoco con il suo nome inciso, come segno di apprezzamento per l’ impegno e il legame profondo con il Corpo.