"Gli uomini guardano i bei c...". Senza freni il sindaco Bandecchi

Dalla Camera dei deputati al Consiglio comunale di Terni in mezzo c’è sempre lui, il sindaco Stefano Bandecchi. In Parlamento, sotto il fuoco incrociato di gran parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione, c’era finito nei giorni scorsi per le espressioni ("va abbattuta", "stia zitta") usate in tv contro una parlamentare del M5S. Ieri il primo cittadino ha fatto ancora una volta il giro d’Italia nel ’teatro’ di un’assemblea municipale ridotta a campo di battaglia (politica?). "Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce...Se non ci riesce, invece torna a casa": così Bandecchi su un atto d’indirizzo sul contrasto alla violenza di genere presentato dalle minoranze, le quali poi per protesta hanno lasciato l’aula. Dal "vergognatevi" del consigliere Kenny (Terni Immagina) rivolto alla maggioranza mentre se ne andava, al "vaffa" che per risposta il sindaco gli ha lanciato, l’aula consiliare è finuta ancora alla ribalta nazionale. Il sindaco era intervenuto per replicare alla consigliera Cinzia Fabrizi (FdI) che aveva criticato una sua intervista di novembre nella quale aveva sostenuto tra l’altro che "chi non ha mai tradito la fidanzata non è normale". "Tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali e per normali intendo sani di mente. E tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una. Ora, offendetevi quanto c... volete, ma questa è la mia idea", ha quindi detto Bandecchi. "Non ho mai ammazzato nessuna donna - ha aggiunto -, non ho picchiato nessuna donna e non mi risulta di avere avuto denunce da donne". Da Palazzo Spada la polemica è esplosa a livello nazionale. Chiedono le dimissioni di Bandecchi esponenti locali e nazionali di Pd, M5S, Lega, Verdi-Sinistra. I parlamentari umbri del Pd, Ascani e Verini, chiedono l’intevento del prefetto e del ministro dell’Interno. "Se mi volete esiliare, per favore mi mandate all’Elba? Perché vorrei fare lo stesso percorso di Napoleone", così Bandecchi su Instagram. "C’è stato un altro Aventino - aggiunge riferendosi alle minoranze – Vi devo portare le tende e i viveri? Se ci restate per i prossimi 12 anni questa è la democrazia che mi piace, ognuno può andare dove vuole. Loro vanno all’Aventino e noi facciamo le cose da fare. Però cari signori sto sindaco ve lo dovete prendere così. Speriamo nell’intervento del governo, dei pompieri, del prefetto, buttiamo fuori Bandecchi".