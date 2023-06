Gli universitari alzano la voce "Abbonamento unico e No tax area"

Rinnovo dell’abbonamento unico, esenzione dalle tasse e più attenzione alle questioni abitative. Gli studenti dell’Udu tornano a fare sentire la loro voce. "Nelle ultime settimane – spiega Nicholas Radicchi, coordinatore della Sinistra Universitaria - abbiamo cercato di capire se l’abbonamento regionale universitario, dal prezzo di 60 euro all’anno, verrà rinnovato per il prossimo anno accademico. Inoltre, come rappresentanti degli studenti, abbiamo evidenziato una profonda preoccupazione rispetto al rinnovo della No-Tax Area a 30.000 euro di ISEE, tramite la quale moltissimi studenti sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie nella nostra Regione. Altra questione, l’emergenza casa".

E così scatta un flash mob davanti alla Regione. Il palazzo non è sordo. Gli studenti vengono ricevuti dagli assessori Paola Agabiti e Enrico Melasecche. "In merito all’abbonamento unico regionale - riporta l’Udu - Melasecche ha comunicato che la Giunta non è disposta a investire risorse economiche proprie di nessun tipo per un eventuale rinnovo, ma che c’è la disponibilità a studiare nuovi strumenti per garantire la continuità del progetto e che da questo punto di vista verrà a stretto giro convocato un tavolo tecnico con la presenza delle rappresentanze studentesche. Per quanto concerne il diritto allo studio, Agabiti ha comunicato che la Giunta è intenzionata a riconfermare la No-Tax Area a 30.000 di ISEE per il prossimo anno accademico, che non è prevista alcuna riduzione nella quota monetaria delle borse di studio e che sono allo studio dell’Adisu strumenti per agire in maniera più tempestiva rispetto alle questioni abitative".

Silvia Angelici