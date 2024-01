Gli uffici comunali resteranno chiusi. Servizi essenziali garantiti

In occasione della festa di San Costanzo, gli uffici comunali rimarranno chiusi. Sarà in ogni caso garantito lo svolgimento dei servizi essenziali: il servizio di pronto intervento e di viabilità esterna; il funzionamento dei servizi essenziali connessi allo stato civile e ai servizi cimiteriali. Sarà altresì assicurata la continuità del servizio di protezione civile, così come il pronto intervento del Cantiere comunale e i servizi informatici, che opereranno in regime di reperibilità secondo le consuete modalità.