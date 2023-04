Gli trovano la droga dentro casa Giovane arrestato dai Carabinieri

PANICALE – I carabinieri di Tavernelle giovedì sera hanno controllato a seguito di segnalazioni un’area verde per un intenso ’via vai’ di giovani. Proprio nel corso di questi controlli hanno sorpreso un giovane di origini straniere, non ancora trentenne e incensurato, con 6 dosi di hashish per un peso complessivo 2,5 grammi circa. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare ulteriori 18 grammi di ’fumo’, nonché materiale per il confezionamento dello e un bilancino di precisione. Per tali motivi, concordemente con il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Perugia, il ragazzo è stato arrestato in flagranza poiché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nella notte al Comando Provinciale Carabinieri di Perugia in attesa della celebrazione del rito direttissimo, svoltosi nella mattina di venerdì, al termine del quale l’arresto è stato convalidato. L’attività rientra nel servizio di prevenzione con particolare riferimento alle aree dei giardini e parchi pubblici del territorio.