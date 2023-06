Gli trovano in auto spranga e coltello: denunciato dai Carabinieri

CASTIGLIONE DEL LAGO – Mercoledì sera i carabinieri di Castiglione del Lago impegnati in un servizio di pattuglia, hanno controllato un quarantacinquenne di origini campane il quale si trovava alla guida di una auto nel comune di Castiglione, unitamente ad un coetaneo di origini polacche. Il conducente, noto alle Forze di Polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso di una spranga metallica lunga 60 centimetri e di un coltello con lama di 9 centimetri, entrambi occultati all’interno dell’abitacolo dell’autovettura a lui in uso. Per questo motivo l’uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia. Nel corso della perquisizione, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno del veicolo un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo "cocaina", pari a circa 1 grammo, e per tale motivo conducente e passeggero sono stati segnalati alla competente Prefettura quali "assuntori" di stupefacente.