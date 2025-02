Gli studenti reporter ci sorprendono sempre. Inchieste su clima, inclusione, scoop inediti

Cronisti in classe è ormai un ingranaggio molto collaudato. Più volte abbiamo evidenziato la valenza formativa dell’iniziativa, giova ricordare che è anche una finestra aperta sull’attualità. In questi anni i giovani alunni-reporter hanno dimostrato di saper affrontare con concretezza e approccio giornalistico i vari argomenti trattati nelle pagine poi proposte per la pubblicazione. Sostenibilità, difesa dell’ambiente e delle risorse naturali, dell’ecosistema e della biodiversità, attenzione ai cambiamenti climatici e alla necessità di potenziare le energie rinnovabili e il recupero dei rifiuti, bullismo: sono solo alcuni degli argomenti sui quali le classi hanno puntato i riflettori declinando temi così contemporanei in maniera critica e originale.

Ma hanno anche affrontato aspetti altrettanto importanti come la transizione digitale, l’educazione alimentare, l’inclusione e il volontariato, l’uguaglianza e la parità di genere. Hanno inoltre parlato con attenzione delle loro città, dei quartieri, del grande patrimonio storico e artistico dell’Umbria e delle sfide collegate alla conservazione e valorizzazione dei tesori del territorio. Analogo interesse hanno riscontrato le tracce proposte dagli sponsor che sostengono l’iniziativa, i quali mettono anche a disposizione riconoscimenti speciali, cui può concorrere chi segue questi suggerimenti.

E a proposito di supporter, una menzione va anche all’Inner Wheel Perugia, guidato quest’anno dalla presidente Federica Ferretti. Il club perugino, ormai da dieci anni, mette a disposizione del Campionato tre buoni per l’acquisto di materiale didattico da destinare ai lavori che meglio di altri affrontano temi sociali e di attualità legati al mondo del volontariato, della solidarietà, delle mani tese verso i più deboli.

Ora però è arrivato il momento di presentarvi le 26 scuole in gara, arrivano da tutta l’Umbria: Valli, Polidori, Comprensivo 5, Perugia 13, Valenti, Comprensivo Tavernelle, Comprensivo Perugia 8, Bonfigli, Mastro Giorgio- Nelli, Comprensivo Io Giano, Comprensivo Assisi, Comprensivo Bettona, Alighieri-Pascoli, Colomba-Antonietti, Pontano, Birago, da Vinci, Coniglietti Bianchi (Comprensivo 5), Perugia 12 (V B), Primaria Cospaia, Primaria Selci, Primaria Pistrino, Foscolo, Perugia 12 (II B), Perugia 12 (Volumnio II A), Perugia 12 (Primaria III A).

Silvia Angelici