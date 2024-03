Gli studenti ’esaminano’ il vinsanto

CITTÀ DI CASTELLO – La ricerca sul Vin santo da uve affumicate dell’Alta Valle del Tevere del Liceo Europeo è approdata in Comune. Gli studenti della classe III del Liceo Europeo San Francesco di Sales hanno presentato la loro ricerca sul Vinsanto e i cambiamenti climatici, selezionata per il concorso Senato Ambiente promosso dal Senato della Repubblica. La classe ha esposto il progetto alla commissione Assetto del Territorio presieduta da Massimo Minciotti. Gli studenti hanno spiegato i dati fino a qui raccolti grazie ad interviste, questionari ed esperienze sul campo, trasmettendo entusiasmo e passione a tutti i presenti per l’impegno nel promuovere il Vinsanto come simbolo dell’identità e dell’eccellenza enologica del nostro territorio. "Desidero sottolineare l’importanza e il valore di questa giornata", ha affermato la professoressa Deborah Martinelli referente del progetto.