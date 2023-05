Gli studenti di otto istituti alle ’Olimpiadi di Primo soccorso’

GUBBIO – Gubbio ha ospitato le ‘Olimpiadi regionali di Primo soccorso per studenti’ della Croce Rossa Italiana, che consistevano in prove di primo soccorso eseguite in scene simulate. La competizione ha coinvolto 50 tra studenti e studentesse del 4°anno di otto scuole Secondarie, oltre a circa 130 volontari tra simulatori, truccatori, giudici di gara e soccorritori. Gli Istituti che hanno partecipato sono: il liceo ’Properzio’ di Assisi, l’istituto tecnico ’Franchetti Salviani’ e l’I.I.S. Patrizi - Baldelli - Cavallotti di Città di Castello, il liceo classico Frezzi-Beata Angela di Foligno, l’I.I.S. Casimiri di Gualdo Tadino, l’I.I.S. Mazzatinti di Gubbio, il liceo scientifico Galilei di Perugia e l’I.I.S. Casagrande-Cesi di Terni. Quest’ultimo si è aggiudicato il primo posto e avrà l’accesso diretto alle ’Olimpiadi nazionali di Primo Soccorso per studenti’ che si svolgeranno a Roma il 20 maggio.

La premiazione è avvenuta in Comune, alla presenza del sindaco Stirati, della presidente della CRI di Gubbio Annalisa Barbetti e del presidente regionale Paolo Scura.