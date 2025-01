Gli studenti della ’Storelli’ a Bordeaux

GUALDO TADINO – Andare a scuola all’estero coi propri compagni di istituto. Un sogno diventato esperienza concreta per 22 alunne ed alunni delle classi terze della scuola media "Storelli". Che, in questi giorni, sono a Bordeaux, in Francia. Il loro istituto, vista la possibilità, per studenti e docenti, di vivere un’esperienza di grande spessore educativo, ha predisposto un progetto, risultato vincitore, con 100 punti su 100, di un finanziamento erogato dall’Agenzia "Erasmus + Indire". Nei dodici giorni di soggiorno a Bordeaux, il gruppo condividerà con i coetanei delle scuole ospitanti, il Collége Sainte Claire e il Collége Sainte Marie Lebrun, una serie di tematiche individuate durante il viaggio preparatorio, effettuato dal 3 al 5 dicembre scorso, dalla Dirigente scolastica dell’Ic, prof.ssa Angela Codignoni, e dal direttore amministrativo dr Francesca Casella, che hanno incontrato le referenti locali del progetto Erasmus+.