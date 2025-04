Gli studenti del Casimiri a lezione in Baviera

GUALDO TADINO – Continua a rafforzarsi il gemellaggio e la cooperazione internazionale tra Gualdo Tadino e la città tedesca di Schwandorf. Una delegazione del comune umbro guidata dal sindaco, Massimiliano Presciutti e composta dall’assessore alla cultura e istruzione, Gabriele Bazzucchi e dalla consigliera comunale, Adriana Bartoccioni, si è recata Marzo in Baviera, per partecipare alle celebrazioni in occasione del 60° anniversario tra il Comune tedesco di Schwandorf e quello francese di Libourne. Presenti alla speciale occasione anche alcuni studenti dell’Istituto Casimiri, accompagnati dalle docenti Scassellati e Caso, impegnati nello scambio linguistico e culturare con l’Istituto Scolastico “Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium” di Schwandorf. Ospiti delle famiglie dei loro coetanei tedeschi, gli studenti italiani hanno vissuto una settimana indimenticabile immersi nella cultura bavarese. Sono stati proprio gli scambi culturali tra studenti di questi due istituti scolastici a creare i primi contatti tra le due città, sviluppati successivamente dalle rispettive amministrazioni comunali, culminati con il gemellaggio ufficiale sottoscritto nel 2024. "Desidero ringraziare il sindaco Andreas Feller e tutta la città di Schwandorf per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato durante la nostra visita – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – Tutto ciò rafforza ulteriormente il legame che si è consolidato tra le nostre comunità. Lo scambio culturale tra gli studenti delle scuole di Gualdo Tadino e Schwandorf è diventato un pilastro".