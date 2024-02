Gli studenti del “Calvino“ ospiti in Anartide

CITTÀ DELLA PIEVE - Grande emozione per le classi 4S1, 4S2 e 4SA dell’Istituto superiore pievese, che giovedì hanno avuto l’opportunità di collegarsi via Meet con i ricercatori della spedizione italiana in Antartide per il progetto “Adotta una scuola dall’Antartide“ a cui ha aderito anche il Dipartimento di Scienze Naturali. Studenti e docenti sono stati “ospitati“ per due ore nella nave “Bassi“, partita a novembre da Napoli per la 39ª missione antartica e ora ferma nella baia del Mare di Ross. Il capitano Franco Sedmak ha spiegato che si tratta dell’unica nave italiana in grado di operare in mari polari e fungere da supporto scientifico e logistico alle missioni polari italiane consentendo anche la ricerca oceanografica e geofisica. I ricercatori, tra cui il coordinatore scientifico della missione, Pierpaolo Falco, si sono resi disponibili a illustrare gli studi che svolgono, le strumentazioni che usano e le informazioni che ottengono dai dati registrati. Per il Calvino "un’esperienza unica, suggestiva e scientificamente molto interessante". "Ringraziamo Leslie Busby e Imogen Sheeran, coordinatrici del progetto ’Fragilità del futuro’ – sottolinea l’Istituto pievese – per averci proposto la partecipazione al progetto".