Gli studenti a scuola di legalità

Gli studenti dell’Istituto comprensivo “U. Fifi“ a scuola di legalità grazie a una speciale lezione da parte del personale della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi per affrontare un ampio panorama di temi che ha spazioato dal rispetto delle regole all’inclusio, ai rapporti con gli altri sino a un tema delicato assai come quello dell’utilizzo degli smartphone e dei social. Gli agenti hanno incontrato gli studenti della scuola primaria, affrontando il tema del “rapporto con gli altri“ e avviando un dialogo finalizzato a favorire la diffusione dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà, l’inclusione che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più consapevole e responsabile. Hanno illustrato anche i comportamenti corretti da adottare nei vari luoghi e contesti al fine di attuare una strategia preventiva rispetto al fenomeno del bullismo, anche attraverso una serie di indicazioni ed un’opera di responsabilizzazione sull’uso corretto delle parole, anche all’interno dei social network. Le lezioni hanno riscosso grande interesse sia tra gli L’incontro, che si inserisce nell’ambito del protocollo per l’educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla costituzione, tra la Questura di Perugia e l’Ufficio scolastico regionale. Gli studenti e gli insegnanti hanno molto apprezzato l’aiuto fornito dai poliziotti.