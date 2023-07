Gli strali della Lega a Terni dopo l'addio di Nicchi e Nunzi

"Troppo facile entrare in un partito con consensi in forte crescita e lasciarlo in vista di porti più sicuri, posto che questi lo siano", così consiglieri regionali della Lega, Manuela Puletti, Marco Castellari e Valerio Mancini, commentano l’addio al Carroccio del consigliere regionale Daniele Nicchi e del capo segreteria ed ex coordinatore provinciale di Terni, Nico Nunzi, che avevano motivato la scelta con la mancata ricandidatura dell’ex sindaco Leonardo Latini. "Evidentemente – sostengono – nemmeno la scelta di non rinnovare la militanza è stata sufficiente per porsi domande sulla reale intenzione politica di alcuni consiglieri e dei loro fedelissimi. In questi anni, grazie al sostegno popolare dato alla Lega, loro hanno ottenuto riconoscimenti importanti. Eppure hanno deciso di voltare le spalle al partito che gli ha offerto occasioni, senza un reale motivo politico".