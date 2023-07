Gli stand a km zero Arriva l’orario estivo Si inizia alle 8,30

Cambia l’orario del Mercato dell’Arco Etrusco organizzato dalla Cia per motivi di temperature. Gli stand dei produttori agricoli saranno operativi ogni venerdì già dalle 8.30 fino alle 14. "In questo modo – spiegano - garantiamo l’opportunità a tutti di poter scegliere dove fare la propria spesa, anche in questi giorni di forte disagio a causa del caldo. Spazio anche a due realtà di agricoltura sociale umbre i cui progetti agevolano l’inserimento lavorativo delle persone più fragili e svantaggiate, rilanciando, allo stesso tempo, le aree rurali.