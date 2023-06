Gli spacciatori invadono i boschi Mercato della droga giorno e notte

Spacciatori nascosti nei boschi sulle montagne nella zona tra la Cascata delle Marmore e Piediluco. Un fenomeno che si trascina, purtroppo, da tempo ma che si è fatto particolarmente allarmante e assume proporzioni sempre maggiori. "Soprattutto la sera assistiamo ad un incredibile via vai di persone – denuncia Sandro Piccinini, segretario del circolo Pd di Marmore –. La situazione sta assumento dimensioni sempre più preoccupanti. I blitz delle forze dell’ordine? Ci sono, ma dopo due giorni tutto torna come prima. Il fenomeno si sta estendendo a dismisura: sappiano che non riguarda solo la zona di Marmore". "I pusher nascosto nel bosco non si sono persi d’animo - continua Piccinini – , anzi continuano a spacciare giorno e notte. Attualmente si sono spostati verso la zona di Valleprata e in particolare sopra la vecchia strada di Canale, nella zona tra Marmore e Piediluco, proprio in prossimità dello svincolo della superstrada. Il degrado sociale avanza ed è molto diffuso, i cittadini sono molto preoccupati ed esasperati".

"Le forze dell’ordine - continua il segretario del circolo Pd di Marmore – non riescono a far fronte a questa triste realtà, stanno facendo anche troppo con le pochissime risorse che hanno a disposizione. Una volta sgomberata una zona, i pusher dopo pochi giorni tornano senza problemi. Ci troviamo nella zona turistica per eccellenza del comune di Terni, il fenomeno è triste e angosciante. Pur sapendo che è molto difficile da estirpare, mi rivolgo al nuovo sindaco di Terni affinché si attivi nei confronti del ministro della Difesa e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiedere la presenza dell’ Esercito all interno del territorio comunale Sappiamo che esistono situazioni analoghe diffuse in tutto il territorio, ad esempio nella zona della Valserra, e siamo certi che con un’ azione precisa e puntuale si può risolvere il problema è iniziare a bonificare il territorio. Il sindaco Bandecchi – conclude Piccinini – in campagna elettorale aveva parlato, giusrtamente, di più turisti e più attenzioni verso questi luoghi: ora faccia sentire la sua voce con il Governo italiano. Cominciamo da qui".

Ste.Cin.