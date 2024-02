Gli ospiti giocano alcuni minuti senza un “under“

ELLERA

ELLERA (4-3-1-2): Segoloni; Della Rocca, De Palma (32’st Consonni), Cenerini (38’st Morlunghi), Bartoli; Campelli (28’st Mennini), Trinchese (23’pt Piccioli), Convito; Fioretti; Bocci, Tempesta. A disp.: Guerra, Sargentini, F. Mariotti, A. Mariotti. All.: Bisello Ragno (nella foto).

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-3-3): Balli; Dedja, Conti (40’st R. Barbarossa), Tondini, Corelli; Myrtollari (30’st Rondoni), Mendes, Barbarossa (22’st Galeotti); Akhigbe, Ndiaye, Bevilacqua (20’st Corrado). A disp.: Castrini, Montani, Santini, Bertini, Treppiedi. All.: Recchi.

Arbitro: Pannacci di Perugia (Angelucci e Cenci).

Marcatori: 7’pt, 28’st Akhigbe, 25’st Ndiaye (C), 36’st Bartoli (E), 50’st Galeotti (C).

Note: espulso Della Rocca (E) al 5’st per doppia ammonizione, al 46’st Mendes (C) sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Trinchese, De Palma (E), Ndiaye, Conti, Bevilacqua (C). Recupero: 2’pt, 5’st. Spettatori: 250 circa.

ELLERA - Amaro in bocca per il Castiglione del Lago che domina l’anticipo della ventiduesima di Eccellenza battendo con un netto 4-1 l’Ellera al Fioroni. Al 20’ della ripresa, però, il tecnico lacustre Recchi toglie il classe 2003 Bevilacqua, inserendo il classe 2002 Corrado, giocando 2 minuti e 39 secondi senza uno dei due under (un 2003 e un 2004) obbligatori. Il giudice sportivo assegnerà, salvo sorprese, la vittoria per 3-0 a tavolino all’Ellera che mantiene il terzo posto portandosi a 6 lunghezze dall’Acf Foligno capolista. Un ko che complica la rincorsa ai playoff di un Castiglione autore di una prova sontuosa vanificata però dall’errore nella sostituzione.