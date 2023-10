Gli ’Illuminati’ sold out. Già 206 abbonamenti

CITTÀ DI CASTELLO – Tutto esaurito già dal primo appuntamento in cartellone con un generale aumento delle richieste di abbonamento "che siamo stati a malincuore costretti a fermare a quota 206 per consentire l’accesso alle singole rappresentazioni". Parte col botto la stagione di prosa e danza del Teatro degli Illuminati di Città di Castello promossa in collaborazione con il Teatro stabile dell’Umbria, che martedì 31 ottobre alle 20.45 alza il sipario con "La locandiera" di Antonio Latella, sul palco Sonia Bergamasco. Una stagione che guarda molto al coinvolgimento dei giovani, infatti fin dal primo spettacolo tornano gli incontri della compagnia con gli studenti di ’Videor ut video’: martedì alle ore 18.30 gli studenti tifernati di tutte le scuole superiori aderenti al progetto, incontreranno attori, regista e figure tecniche per un momento di dialogo con loro sul dietro le quinte e sul lavoro di chi fa teatro.

Il Comune intanto plaude all’aumento dei tifernati interessati all’offerta della Stagione di prosa: "Avere messo in campo un’azione specifica per coinvolgere gli studenti e i giovani nella Stagione di prosa e danza, grazie al supporto di Olio Ranieri con thaste the theatre, di Sogepu, gestore del teatro e della cooperativa Il Poliedro, ci sta premiando insieme alla scelta complessiva degli spettacoli proposti", dicono il sindaco e l’assessore. Da qui alla fine dell’anno ci sono altri due appuntamenti da segnare in calendario: il 17 novembre "Sempre domenica" della giovane compagnia Controcanto, interprete delle nuove voci del teatro italiano, poi per le festività, il 27 dicembre, "Cetra una volta", uno spettacolo brillante di Toni Fornari, che farà tappa a Città di Castello nell’ambito del tour di successo in cui è impegnato in omaggio al Quartetto Cetra.