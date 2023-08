Gli Etruschi a Perugia Il ritorno di “Velimna“

Tornano gli Etruschi del fiume e Perugia festeggia l’edizione numero 21 di “Velimna“, la manifestazione organizzata dalla ProPonte che accende i riflettori sulla civiltà etrusca con un fitto cartellone di incontri, visite guidate, passeggiate e dibattiti, cene a tema, spettacoli e cortei, da stasera fino al 22 ottobre.

Il programma 2023 avrà come filo rosso “Etruschi: Natura e Ambiente“, un tema di forte attualità che ieri è stato raccontato a Palazzo Donini dai rappresentanti di ProPonte, il segretario Antonio Brunori, e la vice presidente Roberta Cardinali con Luana Cenciaioli, direttore scientifico di Velimna. "Punteremo l’attenzione – ha detto Brunori – sul rapporto degli Etruschi con la natura e sulle loro conoscenze per alimentazione, medicina e cosmesi. Ma cercheremo anche di capire il loro impatto sull’ambiente in un percorso che farà vedere come noi stiamo ripetendo, anzi amplificando gli errori del passato". Con l’occasione si è parlato del “costo ambientale” di Velimna 2022, calcolato grazie alla tesi di laurea di Andrea Bardelli seguito dal professor Regni e dallo stesso Brunori: sarà ricalcolato per questa edizione per ridurre l’impatto ambientale.

Velimna si inaugura oggi alle 19 alla Necropoli del Palazzone poi proseguirà con un ricco cartellone, illustrato dalla vicepresidente e da Luana Cenciaioli. La base sarà al Parco Pascoletti a Ponte San Giovanni dove si terranno cena a tema con un’archeo-cuoca, un “Villaggio etrusco“ con scene di vita quotidiana, spettacoli rievocativi, laboratori didattici e dimostrazioni di lavorazioni artigiane storiche. E poi giochi per bambini, visite guidate, il ristoro etrusco con cibi antichi “attualizzati“ e il corteo finale. Al Cerp della Rocca Paolina torna la mostra di Velimna accompagnata da presentazioni di libri, convegni e visite.

Sofia Coletti