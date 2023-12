Gli applausi di Comune e Provincia: "Bravi, successo voluto e meritato"

PERUGIA - L’amministrazione applaude al trionfo. Congratulazioni alla Sir Susa Vim arrivano dal sindaco Andrea Romizi e dall’assessore allo Sport Clara Pastorelli "per questo ennesimo trofeo internazionale che proietta ancora una volta Perugia sul tetto del mondo nel volley. Un successo fortemente voluto e strameritato alla luce del cammino perfetto da parte dei ragazzi di coach Lorenzetti capaci di infliggere a tutte le avversarie incontrate punteggi di 3-0. Siamo orgogliosi dei nostri “Block Devils” – continuano – che mettono in bacheca l’undicesimo trofeo della loro storia ed il secondo stagionale dopo la conquista della Supercoppa italiana. I nostri complimenti, in questo momento di festa, vanno a tutti i giocatori, allo staff tecnico ed a quello dirigenziale con il presidente Gino Sirci in testa, per aver fatto emozionare nuovamente una città ed una regione intere con un’impresa che rimarrà nella storia dello sport perugino e mondiale. Ciò è frutto dell’impegno quotidiano in allenamento e della capacità organizzativa di una società che ormai da anni è esempio virtuoso a livello internazionale per tutti. Come Amministrazione siamo felici di poter sostenere un sodalizio di così alto livello che, grazie all’impegno di questo Comune e della Regione Umbria, ha l’opportunità di giocare le partite casalinghe in un impianto, il palaBarton, storico ma nel contempo ampliato e rinnovato per accogliere tifosi provenienti da ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo".

I complimenti alla Sir arrivano anche dall’amministrazione provinciale. "Congratulazioni alla Sir Perugia", commenta Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia che racconta dello "strepitoso successo che conferma la grande qualità della squadra e della società. Siamo molto orgogliosi – prosegue Proietti a nome personale e dell’amministrazione provinciale - dell’ennesimo trionfo dei ragazzi della Sir che, con il loro impegno, la loro passione e il loro alto livello sportivo, hanno portato la squadra e Perugia sul tetto del mondo. Complimenti a tutti, agli atleti, allo staff, alla società presieduta da Gino Sirci, un imprenditore illuminato e uno sportivo di razza". Anche Giovanni Malagò si complimenta con la società di Gino Sirci: "Una grande vittoria".