Gli ’Angels Choir’ compiono 25 anni: festa al teatro Ronconi

GUBBIO – Serata di grande musica questa sera al Teatro Comunale Ronconi (ore 21,15) per celebrare i 25 anni di attività degli “Angels Choir”, una straordinaria storia di musica e passione. Questo evento riunirà artisti, musicisti e appassionati per commemorare un quarto di secolo di emozioni e ispirazione. Da quando hanno mosso i primi passi nel 1998 per iniziativa di Giovanni Bartolini, hanno conosciuto un successo costante che li ha portati ad essere una eccellenza nel panorama musicale umbro e non solo. Grazie all’importante sostegno della Fondazione Perugia, la serata promette di essere un’esperienza unica nel suo genere: un viaggio emozionante attraverso la storia del coro, dal gospel al nuovo repertorio pop/rock con arrangiamenti e direzione musicale a cura di Giovanni Bartolini e Francesco Brunelli. Tra gli ospiti il gruppo teatrale “Coro Aperto” di Riccardo Tordoni e musicisti quali Paolo Ceccarelli (chitarra), Lorenzo Cannelli (tastiere), Giorgio Materazzi (basso) e Michele Fondacci (batteria). Botteghino del teatro dalle 18 di oggi.