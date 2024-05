Gli angeli custodi della salute. Medici di famiglia in prima linea: "Ma la burocrazia ci distrugge"

Un gazebo in piazza Matteotti, in occasione della Giornata mondiale dei medici di famiglia. Parliamo di loro. Dei camici banchi che sono stati in prima linea quando il Covid colpiva duro, dei professionisti rassicuranti sentinelle della nostra salute. "Oggi i medici di famiglia – spiegano Simonetta Centurione, Pietro Cavalletti e Chiara Calzoni, rispettivamente segretario regionale, provinciale e vice provinciale della Fimmg– rappresentano sul territorio l’avamposto del sistema sanitario nazionale. Fanno orari di lavoro ben superiori alle 15 ore settimanale previste dal contratto, garantiscono operatività costante e quando è possibile continuano anche a fare l’assistenza domiciliare. In occasione della Giornata i medici di famiglia mostrano con orgoglio i risultati di un sondaggio che fissa al 70% la soddisfazione dei pazienti riguardo al loro operato. Segno che sono ancora un punto di riferimento per una popolazione che come in Umbria invecchia e vive per lo più in piccoli centri, dove è sempre più difficile – fanno notare - trovare medici disposti a prestare servizio, spaventati anche dall’eccesso di burocrazia".

"Il risultato è che intere zone della regione, specie quelle nella fascia appenninica e in Valnerina, restano senza medici. All’appello mancherebbero in Umbria una quarantina di professionisti."Quello che serve – conclude la Fimmg - è di rendere più appetibile un mestiere che aldilà della retribuzione prevede carichi di lavoro, per gran parte di tipo amministrativo, che spaventano i giovani, molti dei quali scappano all’estero. Il rafforzamento di un’assistenza territoriale è ciò che può riportare respiro alle costipate strutture ospedaliere e soprattutto fiducia degli assistiti nei confronti del sistema sanitario".

Silvia Angelici