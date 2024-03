Gli Amici della Musica raddoppiano l’offerta. Giovani talenti e grandi nomi alla Sala dei Notari

Un duo di giovanissimi pianisti e un trio di talenti d’eccezione. La stagione degli Amici della Musica di Perugia e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli si ripresenta questa settimana con due concerti in scena in rapidissima successione alla Sala dei Notari di Perugia. Si comincia venerdì alle 20.30, con il concerto per pianoforte a quattro mani del “Faccini Piano Duo“, gruppo fra i più apprezzati della nuova generazione italiana fondato nel 2015 dai giovanissimi fratelli italo-inglesi Elia e Betsabea Faccini. Vincitore di oltre trenta competizioni nazionali e internazionali, il Faccini Piano Duo proporrà a Perugia “Romeo e Giulietta“, Ouverture-fantasia in si minore di Tchaikovsky, “Les Préludes“, poema sinfonico di Liszt, “La mer“, Tre schizzi sinfonici di Debussy e la “Rapsodie espagnole“ di Ravel. A primavera uscirà il cd di debutto dei due musicisti, dedicato alla musica di Ravel.

E ancora. si torna domenica alle 17.30 sempre alla Sala dei Notari con altro ensemble d’eccezione: il trio di Alessandro Taverna al pianoforte, Francesca Dego (nella foto), al violino, e Martin Owen, al corno. Eseguiranno il “Trio in mi bemolle maggiore op. 40“ di Brahms, il “Trio per violino, corno e pianoforte“ (“Hommage à Brahms”) di Ligeti, la “Sonata n. 1 in la minore per violino e pianoforte op. 105“ di Schumann e l’Appel interstellaire per corno solo (da “Des canyons aux étoiles”) di Messiaen. Alessandro Taverna si esibisce in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali, Francesca Dego ha debuttato da solista a sette anni, a San Diego, ha suonato alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano a 15 anni e nel 2008 è stata la prima donna italiana a entrare in finale al Premio Paganini di Genova dal 1961. Martin Owen è considerato uno dei maggiori suonatori di corno d’Europa.

Info e biglietti sul sito www.perugiamusicaclassica.com