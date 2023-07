Gli ambientalisti "Piano rifiuti, un disastro"

Sono piuttosto numerose le critiche al Piano rifiuti da parte di alcune associazioni come associazioni: Legambiente, Italia Nostra, Zero Waste Italy, Rifiuti Zero e Isde Umbria (Medici per l’ambiente). Nella seduta della Secondoa commissione regionale, infatti, è stata individuata una forte criticità dovuta alla "scarsa ambizione" del Piano, che non indicherebbe quali strumenti saranno messi in campo per raggiungere gli obiettivi, a parte la previsione di un nuovo inceneritore che equivale, per gli intervenuti, a un ritorno all’indietro nel tempo, in contrasto con quanto viene richiesto oggi, a cominciare dai parametri dell’Unione europea, che puntano alla diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica e all’incremento della raccolta differenziata e delle pratiche di riciclo e riuso. Si parla di economia circolare, hanno sottolineato i rappresentanti delle varie associazioni, senza considerare che la previsione di un nuovo inceneritore comporta l’aumento dei rifiuti da bruciare, fino a quantità che sono impensabili per i soli conferimenti dei cittadini umbri, affinché esso sia sostenibile economicamente da chi lo dovrà edificare e gestire, senza contare che per rientrare dall’investimento serviranno decenni di incenerimento autorizzato per contratto, una prospettiva che si pone in contrasto non solo con le direttive internazionali ma anche con le buone pratiche avviate nella nostra regione, che hanno già evidenziato risultati estremamente positivi, ad esempio la raccolta differenziata spinta, porta a porta, che è entrata nelle abitudini dei cittadini dove questo servizio viene garantito e ha innescato comportamenti virtuosi e risultati incoraggianti.