Gli ’0rti felici’ eletti a modello nazionale

UMBERTIDE – La serra comunale per disabili "Orti felici" sotto la lente del centro di ricerca ’Learning Science hub’ del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Foggia (Unifg), poiché ritenuta "tra le esperienze virtuose a livello nazionale per l’ impegno sull’inclusione". Da qui la visita di una equipe dell’università pugliese, formata da Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale e Marco di Furia, dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, guidata Daniela Felicioni, direttore del Distretto dell’Alto Tevere dell’Usl Umbria 1 e Diego Simonetti, assistente sociale e referente area disabili.

Partito nel maggio 2021 presso la serra comunale, "Orti felici" ha ampliato l’offerta di servizi già esistenti per la disabilità. In serra gli ospiti del Centro socio-riabilitativo "Arcobaleno" con varie forme di disabilità, assieme ad un gruppo di educatori della Cooperativa Asad, svolgono attività di agricoltura sociale: dalla semina alla gestione e raccolta dei prodotti, oltre alla manutenzione degli spazi e dell’area adibita a parco giochi in una logica di sviluppo dell’area stessa. Ad oggi sono state attivate anche alcune collaborazioni: con la Coop agricola sociale di tipo B "Il Nido dei Pettirossi", Slow Food Alta Umbria e Mercato della Terra.

Il progetto "Orti Felici" è diventato così un polo attrattivo per la cittadinanza e per le realtà associative che supportano i ragazzi. Altri spazi finalizzati all’incremento delle attività grazie anche alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell’Università di Perugia ospiteranno semi autoctoni da utilizzare come laboratori a cielo aperto.