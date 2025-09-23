Giustizia riparativa Percorsi di socialità: "La cultura dell’ascolto nei quartieri"

“Quartieri Riparativi”, parla di “giustizia riparativa” come paradigma innovativo per il nostro territorio, capace di attivare percorsi di comunità e di rigenerazione sociale nei quartieri in cui prende forma questo progetto pilota. Questa iniziativa è resa possibile grazie a una rete straordinaria di partner che credono nella forza del dialogo e della responsabilità condivisa". Parole di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, illustrando la nuova iniziativa in materia di giustizia riparativa. Si inizia giovedì e coinvolge due quartieri sensibili di Perugia. Alfonso Dragone, responsabile dell’Area Progetti di Caritas diocesana, chiarisce che "il progetto , in ambito penale, è previsto dalla riforma “Cartabia”. Abbiamo lavorato alla realizzazione di un progetto pilota nelle aree di Fontivegge e Monteluce così da promuovere e favorire la gestione e la prevenzione di conflitti e rafforzare il loro tessuto sociale, attraverso un approccio non solo repressivo. Questo genere di giustizia è complementare al sistema penale tradizionale, offrendo uno spazio di ascolto e incontro volontario mediato da un terzo imparziale per superare il conflitto. Si tratta di un percorso di ascolto, dialogo e trasformazione partecipato, nato per costruire comunità più inclusive, solidali e consapevoli con il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, associazioni, realtà commerciali".

Gli incontri: si inizia giovedì a Fontivegge alle 18, al Polo formativo Confcommercio (V piano), in via Fontivegge 55, proseguendo il 2, 9, 16, 23, 30 ottobre e il 7 novembre. Per il quartiere di Monteluce lunedì 29 settembre, 6, 13, 20, 24 ottobre e 3, 10 novembre alle 18, Aule Adisu, in via del Giochetto (retro dello Studentato).

S.A.