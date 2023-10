Giustizia riparativa. L’assessore Cicchi : "garante" dei minori

L’assessore e presidente della Commissione permanente Welfare di Anci Edi Cicchi è stata nominata componente della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. "Onorata di ricoprire questo incarico che vede in prima linea anche gli enti locali poiché coinvolge la comunità all’interno del procedimento di ‘messa alla prova’, in particolare quando riguarda il minore, la famiglia e il suo ambiente di vita. Il nostro ruolo sarà da collante tra il nazionale e quanto succede nei singoli territori".