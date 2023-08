"Giustizia e pace" Riflessioni alle Acli

"Che scorrano la giustizia e la pace". E’ il tema che viene discusso nel tradizionale incontro di fine agosto organizzato dal circolo Acli "Ora et Labora" in collaborazione con le Acli dell’eugubino-gualdese, e che anticipa la "Giornata per la custodia del Creato", dedicata all’argomento. L’incontro si tiene oggi, alle 16,30, negli spazi del santuario della Madonna della Ghea, vicino a Purello. Dopo i saluti istituzionali, seguiranno gli interventi di Marta Ginettelli, vicepresidente provinciale delle Acli di Perugia, e di Roberto Paolo Ciabilli del Masci (adulti scout cattolici italiani). A condurre il dibattito sarà Lanfranco Norcini Pala, direttore di "Farebene.info". Si proseguirà con la celebrazione eucaristica officiata dall’assistente ecclesiastico e parroco don Raniero Menghini e il ricordo dell’ex presidente nazionale delle Acli Giovanni Bianchi a 6 anni dalla sua scomparsa. A chiusura della giornata, tradizionale foto ricordo di gruppo di fronte al suggestivo santuario immerso nella campagna umbra ed "agape fraterna".