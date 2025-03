Giuliana Scorsoni e il suo primo libro

TERNI - "Ho scritto un libro anch’io". A dare l’annuncio è lei stessa: Giuliana Scorsoni, avvocato e giornalista, che stavolta ha deciso di scrivere per il gusto di farlo. E anche un po’ per esorcizzare un brutto periodo, un periodo di grandi paure e grandi sollievi, di amicizie inossidabili, pronte a scendere in campo e a sostenere sempre, comunque vada. Il libro s’intitola “La ruota del criceto“ e per pubblicarlo Giuliana Scorsoni ha scelto una strada molto particolare: il crowdfunding. "L’obiettivo – spiega – è raccogliere 200 ordini, sia in formato cartaceo che ebook, in 100 giorni. Il costo è di 17 euro a copia per il formato cartaceo e 10,99 per l’ebook. Raggiungere i preordini mi permetterà di stampare, pubblicare e distribuire il romanzo nelle librerie. E chi farà il preordine riceverà, appena possibile, la copia del libro". Il crowdfunding è già un successo: molte, moltissime copie già acquistate in preordine (140!). Insomma, a Giuliana manca davvero poco per realizzare il sogno: "Aiutatemi, è una bella storia e non ve ne pentirete!".