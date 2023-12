Giuliana De Sio e Alessandro Haber a Gubbio Giuliana De Sio e Alessandro Haber sono i protagonisti di "La signora del martedì", un noir di Massimo Carlotto in scena al Teatro Comunale Luca Ronconi. Una storia di tensione, ironia ed emozioni che si conclude in modo sorprendente. Regia di Giancarlo Sepe. Biglietti in prenotazione al Botteghino del Teatro Stabile dell'Umbria.