Giù le temperature e nevischio, disagi alla viabilità

Colpo di coda dell’inverno con nevischio e abbassamento delle temperature in queste ore anche in Altotevere dove, nelle quote più alte, si sono verificate lievi nevicate con qualche disagio alla circolazione, soprattutto dei mezzi pesanti in transito nei valichi di collegamento. A Città di Castello ieri mattina intervento congiunto di polizia locale, vigili del fuoco, squadre del servizio “Viabilità“ della Provincia di Perugia lungo la strada provinciale 257 “Apecchiese“ a seguito dell’intraversamento di un autoarticolato con cisterna. Il conducente del mezzo, a causa di neve e ghiaccio nel tratto interessato, aveva perso il controllo ha dovuto chiedere il supporto dei mezzi di soccorso. Strada parzialmente chiusa al transito veicolare dalle 7 e poi riaperta alle 11,30 circa, dopo la rimozione dell’autocarro. Per fortuna nessun ferito è stato rilevato o altro mezzo danneggiato. Qualche lieve disagio anche in E45 nel tratto tra Canili e Verghereto dove le condizioni da bollino nero, hanno messo in allerta mezzi speciali, tecnici e uomini delle forze dell’ordine. Fortunatamente nonostante l’intensa nevicata la carreggiata è stata oggetto di immediati interventi che hanno consentito di ridurre al minimo i disagi con il traffico che è potuto scorrere regolarmente. A monitorare la situazione la Polizia stradale, anche da Città di Castello.