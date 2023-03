"Giù le mani dalla sanità" Dopo il Consiglio aperto la polemica non si placa

"Giù le mani dalla sanità territoriale, sempre più povera di servizi e con reparti ospedalieri che necessitano di garanzie per andare avanti". Dopo il Consiglio comunale nel corso del quale il sindaco Luca Secondi ha annunciato un pressing sulla Regione per risolvere le tante criticità, arrivano altre prese di posizione. "Non possiamo consentire che giorno dopo giorno, la sanità venga smantellata. Si perdono servizi, prestazioni e possibilità di cura. Vengono messi a rischio interi reparti, senza affrontare il tema della mancanza di personale e investimenti", scrive in una nota il Partito democratico che annuncia "l’intenzione di lavorare con gli altri comuni valutando le forme migliori di mobilitazione per portare avanti la battaglia a difesa della salute e del territorio che non può essere lasciato ai margini".

L’Unione comunale del Pd tifernate lancia un appello a tutte le forze politiche, sindacali, sociali, economiche ed associative che ritengono la sanità pubblica una priorità imprescindibile. A proposito di servizi ai cittadini, anche a Trestina si pensa a forme di protesta dopo lo spostamento della sede vaccinale. Il consigliere Fabio Bellucci (Lista Civica Secondi Sindaco) chiede di conoscere le motivazioni dello spostamento delle vaccinazioni da parte della Usl Umbria 1 dal Distretto sanitario locale al Centro di Salute di via Vasari a partire dal primo gennaio.

"E’ una decisione temporanea o l’ennesimo taglio alla sanità pubblica?", si chiede l’esponente della maggioranza, nel far presente che al Distretto Sanitario di Trestina venivano eseguite circa mille 500 vaccinazioni all’anno. Bellucci porta la vicenda all’attenzione del prossimo consiglio comunale.

E si parla di servizi sanitari anche a Umbertide in ordine al "risanamento e al rilancio" dell’Istituto ex Prosperius di Umbertide che è al centro di una conferenza stampa in programma alle ore 12, nella sede dell’Istituto.

Intervengono tra gli altri la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore alla salute Luca Coletto, il sindaco Luca Carizia, il direttore dell’Usl 1 Enrico Martelli, Alessio e Alberto Brugnoni in qualità di rappresentanti del socio privato, “Brugnoni Group Sanità“.