"Giù le mani dal ’Santa Maria’" Focus sul patto Università-Regione

"A Terni da tre anni a questa parte la sanità ha smesso di funzionare e siamo di fronte ad un vero e proprio paradosso: pur registrando uno aumento esponenziale della spesa pubblica e del debito, sono calati i servizi e la qualità delle prestazioni sanitarie", inizia così l’interrogazione urgente al sindaco dei consiglieri comunali Pd, Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis. Oggetto: "Depauperamento della sanità ternana"."Con il protocollo di intesa in via di adozione - si legge nel documento – , l’Università di Perugia si appropria, di fatto, della politica sanitaria e delle risorse della Regione Umbria, con forti ricadute negative in particolare sull’azienda ospedaliera di Terni; su questo protocollo si gioca la vera partita del riequilibrio territoriale". Ritorna lo spettro dell’unificazione delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni, con quest’ultima a temere il “saccheggio“ "Il depotenziamento dell’ospedale Santa Maria (nella foto)- sottolineano i consiglieri Pd – sta cominciando con la Cardiochirurgia, una struttura complessa dov’è prevista la figura del primario, che nelle intenzioni dei protocolli attuativi diventerebbe una semplice struttura dipartimentale gestita da un responsabile, con il dipartimento in capo all’azienda ospedaliera di Perugia; la struttura di Maxillo facciale , oggi struttura complessa con un primario, verrà ridotta a struttura semplice dipartimentale, mentre la struttura complessa sarà fatta a Perugia; per la Neuro radiologia è previsto un declassamento e passerà da struttura complessa a struttura

semplice con la struttura complessa sempre a Perugia; l’endocrinologia passa tutta all’Università, e qui di fatto viene spogliata l’azienda ospedaliera di

Terni".