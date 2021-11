Perugia, 9 novembre 2021 - Un volo di una quindicina di metri giù da un viadotto. E’ morto così nel tardo pomeriggio di ieri un camionista di 52 anni della provincia di Macerata. Stava trasportando lungo la superstrada E45 un carico di pesanti lastre di vetro quando, per cause ancora in fase di...

Perugia, 9 novembre 2021 - Un volo di una quindicina di metri giù da un viadotto. E’ morto così nel tardo pomeriggio di ieri un camionista di 52 anni della provincia di Macerata. Stava trasportando lungo la superstrada E45 un carico di pesanti lastre di vetro quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato lungo la profonda scarpata dopo aver divelto decine di metri di guard rail. Il mezzo pesante, rovesciatosi su se stesso, non ha lasciato scampo al conducente, che è rimasto schiacciato. Al momento il cui scriviamo la Polizia stradale di Città di Castello giunta sul posto assieme alle ambulanze del 118, i Vigili del fuoco tifernati e personale dell’Anas sta compiendo sta facendo i rilievi: si vuole capire se nell’incidente sia coinvolto anche un secondo mezzo, pesante o meno, che avrebbe potuto provocare il sinistro. Non è escluso, ma questo sarà l’autopsia a confermarlo o smentirlo, che il camionista abbia avuto un colpo di sonno o un malore. L’incidente è avvenuto al chilometro 102,300 della E45, poco dopo lo svincolo di Civitella che passa sopra la superstrada lungo la corsia sud. Il traffico nelle due direzioni è stato deviato verso le strade adiacenti l’E45 tra gli svincoli di UmbertideGubbio e MontonePietralunga, fatto che ha creato non pochi problemi alla viabilità locale, costretta a sopportare il passaggio di un gran numero di automezzi pesanti. La Polizia stradale fa sapere che anche nella giornata di oggi la corsia sud della superstrada resterà chiusa, mentre quella nord sarà agibile. © Riproduzione riservata