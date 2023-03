Giù dal balcone a 53 anni C’è il fascicolo

La morte del 53enne di origini marocchine potrebbe essere stata causata da una caduta dal balcone dell’abitazione. A confermarlo è la Procura della repubblica di Spoleto che si sta occupando del caso e che ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio contro ignoti. Ad oggi quindi non ci sarebbe nessuna persona iscritta nel registro degli indagati, ma sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia, ma gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Todi ed i militari della stazione di Gualdo Cattaneo continuano a lavorare per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. "Allo stato – scrive il procuratore facente funzione, Vincenzo Ferrigno (nella foto) – appare probabile che il decesso sia conseguenza di una precipitazione dall’alto e, precisamente, dal balcone dell’abitazione, posto a tre metri dal suolo. Ciò in considerazione del rinvenimento al di sotto del corpo di alcuni frammenti di marmo simili a quelli presenti sul parapetto del balcone che si presentava in parte danneggiato". A rinvenire il cadavere dell’uomo, lunedì mattina, sarebbe stato l’autista dello scuolabus. Il 53enne, operaio agricolo viveva in uno stabile nella zona di via Villarode nel comune di Gualdo Cattaneo, e nell’abitazione tra domenica e lunedì sarebbe stato presente un altro uomo, già ascoltato dagli inquirenti. Ma nessun provvedimento è stato preso nei suoi confronti. Diversi gli aspetti ancora da chiarire. Tra le varie ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quello di un possibile spostamento del cadavere. Solo l’esame autoptico però potrà fare chiarezza sulla vicenda che ha letteralmente scosso le piccole comunità di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria.