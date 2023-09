Corsa rosa, l’Umbria ci riprova. Giro d’Italia, tocca alla cronometro Foligno-Perugia. E’ quasi fatta

Perugia, 19 settembre 2023 – L’ufficialità non c’è ancora, ma i contatti tra l’organizzazione e i Comuni sono strettissimi e ripetuti. E sarà davvero difficile che la "trattativa" non vada in porto. E così la tanto attesa cronometro del Giro d’Italia, Foligno-Perugia, dovrebbe diventare realtà. Una tappa "saltata" lo scorso anno, dopo che nel 2021 la corsa rosa arrivò a Foligno e ripartì due giorni dopo (in mezzo ci fu il riposo) dal capoluogo regionale alla volta di Montalcino. Già, allora sembrava che il "pacchetto" della cronometro per il 2022 fosse bello che pronto e invece poi saltò tutto per motivi diversi, tra cui l’impossibilità di avere tappe a cronometro più lunghe di 40 chilometri.

Ma ora anche la questione-lunghezza è stata sdoganata (al Tour l’anno scorso si arrivò a 40,7 chilometri) e sembra davvero che il Giro possa vedere di nuovo l’Umbria come protagonista assoluta. Le due amministrazioni comunali sono in stretto contatto in queste ore sia con l’organizzazione che tra di loro e a quanto pare la cronometro dovrebbe partire dalla centralissima piazza della Repubblica di Foligno per approdare nel cuore di Perugia, tra Corso Vannucci e piazza IV Novembre. Due location di eccezione, due scenari magnifici per dare lustro ancora una volta al Cuore Verde, dopo la "storica" cronometro del Sagrantino nel 2017.

Le bocche sono cucite sia da parte degli organizzatori, degli intermediari umbri ma anche da parte degli amministratori, ma a mezze parole in tanti fanno capire che la questione è ormai arrivata a un punto che sarebbe quasi impossibile tornare indietro. Naturalmente il percorso è top secret, anzi, ancora non sarebbe stato proprio deciso. E i tanti appassionati sono lì a chiedersi il tracciato che faranno i corridori.

Da dove saliranno per arrivare nell’acropoli perugina? Quale strada percorreranno da Ponte San Giovanni? C’è chi ipotizza la suggestiva salita di San Girolamo, chi parla di Piscille (difficile, dato che c’è un passaggio a livello), oppure la strada che sale da Casaglia, arriva a Monteluce per sbucare in centro da via Maestà delle Volte. Ipotesi, suggestioni piuttosto, che verranno via via chiarite nei prossimi giorni, quando è previsto un incontro tra i due sindaci, Andrea Romizi e Stefano Zuccarini, che faranno luce. I tempi stringono, dato che la presentazione ufficiale è fissata per il 13 ottobre: tre settimane insomma e sapremo tutta la verità.