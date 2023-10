Giro d’Italia in Umbria, i dettagli . Una cronometro da 37 chilometri con scalata da Ponte San Giovanni

Una cronometro di 37,2 chilometri, con partenza da Foligno e arrivo a Perugia. Passando per Spello, Santa Maria degli Angeli e Ponte San Giovanni, con l’arrivo che sarà anche gran premio della montagna. E il giorno dopo partenza da Spoleto alla volta di Prati di Tivo, per un’altra tappa magistrale con arrivo in montagna. Ieri è stato svelato ufficialmente il percorso del Giro d’Italia, con la conferma che la settima e ottava tappa (10 e 11 maggio) vedranno per assoluta protagonista l’Umbria. Indiscrezioni confermate insomma, con una giornata che rappresenta anche un grande spot elettorale sia per le amministrazioni di Foligno e Perugia, che esattamente un mese dopo andranno al voto.

Alla presentazione che si è svolta a Trento, nell’ambito del Festival dello Sport, sono emersi alcuni dettagli di una delle tappe più importanti della corsa, la cronometro umbra appunto. Partenza fissata dai 183 metri della Città della Quintana e arrivo ai 474 dell’acropoli perugina, uno dei punti più alti della città. Con un dislivello di circa 300 metri che saranno consumati negli ultimi 5 chilometri, quelli che da Ponte San Giovanni saliranno verso il centro storico del capoluogo. Con tutta probabilità verrà ‘scalata’ la salita di San Girolamo, 3 chilometri in tutto, con pendenze importanti, che potrebbero giocare brutti scherzi agli specialisti. Certo però che un arrivo proprio su piazza IV Novembre sarà una cosa indimenticabile, e non mancherà di attrarre migliaia di spettatori in città e che sottoporrà la macchina organizzativa comunale a un grande sforzo.

Una tappa affascinante, c’è poco da dire: i circa 200 atleti sfileranno uno per uno lungo il percorso che andrà in diretta per oltre 4 ore in duecento Paesi in tutto il mondo, un’occasione unica per dare lustro alle città sedi di tappa e di arrivo, ma anche quelle che saranno attraversate dai corridori.

"Sono molto contento del ritorno del Giro d’Italia dopo l’evento magnifico del 2021, nella nostra piazza IV Novembre dipinta di rosa e dell’emozionante partenza proprio da li – afferma il sindaco Andrea Romizi che ha seguito la diretta della presentazione della 107°esima edizione del Giro d’Italia a Trento dove invece è andata in rappresentanza del Comune di Perugia, la consigliera comunale Cristina Casaioli. - La carovana del Giro è composta da circa 2.300 persone che per 25 giorni si muoverà per tutta l’Italia, garantirà lo spettacolo che poi milioni di tifosi vivono, sia per le strade che in televisione.

"Il Giro che racconta le eccellenze di tutta Italia - continua il sindaco- racconterà anche la nostra città insieme a Foligno, tappe ufficiali nella giornata del 10 maggio con la Cronometro Foligno-Perugia di circa 37 chilometri. Ringrazio l’assessore allo Sport Clara Pastorelli, la consigliera Casaioli, il presidente dell’Ente Giostra di Foligno Domenico Metelli e tutti gli uffici che lavoreranno insieme alla migliore riuscita dell’evento. Tutta Perugia, già da oggi, dà il suo benvenuto al Giro d’Italia"